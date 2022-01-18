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Aston Martin выпустит мощную версию кроссовера DBX

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Британская компания Aston Martin 1 февраля представит мощную версию кроссовера DBX, которая получит приставку S. Об этом 18 января сообщает Motor1.

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По данным издания, автомобиль получит 12-цилиндровый бензиновый турбированный двигатель мощностью свыше 600 л.с., а также некоторые отличительные черты во внешности.

Стандартный автомобиль Aston Martin DBX комплектуют 4,0-литровым агрегатом Mercedes-AMG с двумя турбинами. Мотор, работающий вместе девятиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом, развивает 550 л.с. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/час за 4,5 с., а его максимальная скорость составляет 291 км/час.

18 мая сообщалось, что к концу 2024 года все автомобили компании Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках плана по снижению количества вредных выбросов.

Компания собирается вложить в новую программу €1,5 млрд. Часть средств будет направлена на разработку электрических и гибридных силовых агрегатов, а остальные деньги потратят на создание легких материалов, которые будут использованы в конструкции кузова.

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