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Более 23,3 тыс. человек погибло в 2021 году в РФ из-за преступлений

МВД: более 23,3 тыс человек погибли в 2021 году в РФ из-за преступлений
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Более 23,3 тыс. человек погибло в России в прошлом году в результате преступлений. Это на 600 больше, чем годом ранее, сообщил 18 января портал «МВД Медиа».

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В то же время сократилось число противоправных деяний по ряду составов, в том числе убийств и покушений на убийство, отмечается в сообщении. Так, на 10,6% снизилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей — на 18,1%, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей — на 22,1%, краж — на 4%. По итогам 12 месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%», — рассказала она.

Снизилось количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних,совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического опьянения.

«Во многом это результат профилактической работы, которая проводится участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних», — отметила Волк.

Снизился темп роста преступлений в интернете. По итогам 2021 года их количество выросло только на 1,4%.

МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по противодействию преступности, заключила Ирина Волк.

1 января Волк рассказала, что нарушений порядка во время празднования новогодних мероприятий на территории России благодаря сотрудникам полиции допущено не было. К обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии.

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