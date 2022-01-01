В МВД сообщили об отсутствии нарушений правопорядка в новогоднюю ночь

Нарушений порядка во время празднования новогодних мероприятий на территории России благодаря сотрудникам полиции допущено не было. Об этом 1 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ночь на 1 января на территории РФ состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 млн человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки», — сказала она.

Официальный представитель МВД России пояснила, что принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было.

Вместе с тем в ведомстве рассказали, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии. В настоящее время полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий, добавила Волк.

Ранее, 31 декабря, доступ на Красную площадь в Москве был ограничен с 17:00 для того, чтобы исключить скопления людей. В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции пояснили, что в период новогодних выходных запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан.