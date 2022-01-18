Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Депутаты Госдумы РФ во II и III чтениях 18 января приняли поправки в Уголовный кодекс РФ. Ими устанавливается пожизненный срок заключения для педофилов, которые ранее уже совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

«Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, в случае если насилие было совершено лицом, проживающих с ребенком; несущим обязанности по содержанию и воспитанию детей; осуществляющим работы в сфере образования или воспитания несовершеннолетних.

Кроме того, предлагается продлить срок давности за преступление против малолетнего до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет.

«Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать: где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях», — добавил Володин.

Все предложения по ужесточению наказания будут рассмотрены до 7 февраля.

В соответствии с поправками за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и совершенные в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в отношении лиц, совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, также предлагается мера наказания в виде пожизненного заключения. Это же касается случаев, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года.