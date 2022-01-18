Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Рязанской области

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Рязанской области. Транспортные средства оказались в кювете.

Авария произошла на автодороге М-5 «Урал» на территории Шацкого района. По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса, следовавшего из Саратова в Москву, выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ». Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на издательство «Пресса».

В автобусе в момент ДТП находился 51 пассажир, никто из них не пострадал. Автобус и грузовик получили технические повреждения. Пассажиров разместили в гостинице.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Удмуртии. Водитель Volkswagen допустил выезд на встречную полосу на автодороге М-7 «Волга» и столкнулся с машиной Scania. Автомобилист и его пассажир скончались на месте.