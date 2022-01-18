Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Удмуртии. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла поздно вечером 17 января на автодороге М-7 «Волга» на территории Алнашского района. Легковой автомобиль Volkswagen под управлением 22-летнего водителя занесло, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Scania. От полученных травм автомобилист и его 23-летний пассажир скончались на месте. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

31-летний водитель грузовика не пострадал.

С начала 2022 года в ДТП в Удмуртии погибли не менее семи человек. 14 января два человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля, вылетевшего на встречную полосу.