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Юрист назвала порядок получения малоизвестных льгот россиянами

Юрист Скрябина назвала порядок получения малоизвестных льгот россиянами
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Член Ассоциации юристов РФ Наталья Скрябина во вторник, 18 января, рассказала «Известиям» о порядке получения малоизвестных льгот россиянами.

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Как отметила эксперт, информация о «малоизвестных мерах поддержки» была опубликована в группе Госдумы в соцсети «ВКонтакте». Этим перечнем новые меры поддержки введены не были, порядок их получения остался прежним.

Так, семьям с двумя и более детьми не нужно платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. Для получения этой льготы необходимо выполнить несколько требований: новое жилье надо приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года; общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте; кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей; на момент продажи у членов семьи не должно быть в собственности другого дома, площадь которого больше 50% площади приобретенного.

Для получения данной меры поддержки необходимо предоставить в налоговую документы, подтверждающие соблюдение указанных требований.

Пенсионеры не должны платить налог на имущество физических лиц, напомнила Скрябина. Данная льгота предоставляется на один объект одного вида имущества. Для назначения этой меры поддержки также необходимо обращаться в налоговую.

«Пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от земельного налога на шесть соток. Налогом облагается превышение площади земельного участка (то, что свыше шести соток). Для назначения данной меры поддержки также необходимо обращаться в налоговую и предоставить документы, подтверждающие соблюдение указанных требований», — добавила юрист.

Помимо перечисленного, дети в возрасте до трех лет, а также дети из многодетных семей до шести лет имеют право на получение бесплатных лекарств. Перечень таких лекарств утверждается ежегодно, а сами выдаются в аптеках, которые обслуживают льготников по рецепту от педиатра.

За получением налоговых вычетов также необходимо обращаться в ФНС с заявлением и приложенными документами, подтверждающими право на получение налогового вычета, подчеркнула Скрябина.

Кроме того, граждане имеют право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Заявление можно подать через МФЦ, заключила юрист.

Ранее в Госдуме предложили предоставить льготы большему числу граждан. В частности, предлагалось снизить ставку подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных россиян вплоть до 0% для тех, кто получает зарплату до 25 тыс. рублей. Работа в этом направлении уже ведется в Госдуме, заявил 10 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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