В Госдуме напомнили о малоизвестных льготах для россиян

Госдума опубликовала список малоизвестных льгот, доступных разным категориям граждан России. Перечень представлен во вторник, 18 января, в официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте».

«В России существует множество мер поддержки. О многих из них мы регулярно рассказываем на нашей странице. В сегодняшнем материале собрали для вас несколько льгот, о которых вы могли не знать», — говорится в сообщении.

Так, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, если новое жилье покупается в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а новая квартира должна стоить дороже старой и иметь большую площадь. А на момент продажи квартиры у семьи не должно быть в собственности другого дома, по площади больше половины приобретенного.

Еще одна малоизвестная льгота — предоставление бесплатных лекарств детям до трех лет и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет. Получить необходимые медикаменты можно в любой аптеке, обслуживающей льготников, по рецепту врача.

Также в Госдуме напомнили о льготах для пенсионеров. Например, они освобождены от уплаты налогов на имущество — точнее, на один объект каждого вида, например на одну квартиру, дом и гараж, причем одновременно. Также пенсионерам, многодетным семьям (в том числе с детьми-инвалидами) и инвалидам I и II групп не нужно платить земельный налог за участок в шесть соток.

Кроме того, все россияне имеют право получить налоговый вычет на покупку жилья, ипотеку, платное лечение или образование, спорт, пожертвования и оплату коммунальных услуг. Так, для семей, чьи расходы на оплату жилья и ЖКХ превышают максимально допустимую долю дохода, предусмотрены льготы. На эту же субсидию могут претендовать ветераны, инвалиды и многодетные семьи, уточнили в Госдуме.

Ранее в Госдуме предложили предоставить льготы большему числу россиян. В частности, предлагалось снизить ставку подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных россиян вплоть до 0% для тех, кто получает зарплату до 25 тыс. рублей. Работа в этом направлении уже ведется в Госдуме, заявил 10 января председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.