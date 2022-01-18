В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за падения с крыши ледяной глыбы

В Нижнем Новгороде в результате падения ледяной глыбы с крыши здания погиб 55-летний мужчина. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ (СУ СК) по Нижегородской области.

Инцидент произошел на ул. Федосеенко. Ледяная глыба упал с одноэтажного дома.

«По версии следствия, 18 января около 11 часов собственник здания осуществлял очистку наледи, свисающей с крыши промышленного здания при помощи бензопилы. При этом ледяной столб диаметром около 1 м сломался и упал на выполнявшего работу мужчину. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Днем ранее в Нижнем Новгороде один человек получил травмы в результате схода снега с крыши. Всего за прошедшую неделю в регионе 294 человека получили травмы, упав на скользкой дороге. Переохлаждения и обморожения выявили у 27 взрослых, десять из них госпитализированы.