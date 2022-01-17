Один человек пострадал при сходе снега с крыши в Нижнем Новгороде

Один человек получил травмы в результате схода снега с крыши в Нижнем Новгороде. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 13.

По данным нижегородского территориального центра медицины катастроф, за прошедшую неделю 294 жителя Нижегородской области получили травмы, упав на скользкой дороге. В числе пострадавших — 31 ребенок, пишет ИА «НьюсНН». 20 человек были госпитализированы.

Переохлаждения и обморожения выявили у 27 взрослых, десять из них госпитализированы. Случаи летального исхода за минувшую неделю не выявлены.

Во время новогодних праздников мужчина пострадал при падении наледи с крыши. Врачи диагностировали у пациента перелом ключицы. Во время каникул переохлаждения и обморожения получили 77 человек, в том числе один ребенок. 27 человек были госпитализированы.