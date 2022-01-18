Sotheby's выставит на продажу самый крупный бриллиант в истории аукционов

Sotheby's продаст самый крупный бриллиант в истории аукционов. Драгоценный камень в 555,5 карата получил название The Enigma. Редкое сокровище никогда не выставлялось на публике, а хранилось в одной и той же коллекции более 20 лет, передает телеканал «Известия». Считается, что алмазы карбонадо образовались при столкновении метеорита с Землей примерно около 3 млрд лет назад. Sotheby’s намерен заработать на продаже не менее $4,1 млн.

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