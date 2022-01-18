В Минсельхозе прокомментировали информацию о подорожании сладостей

В пресс-службе Минсельхоза 18 января заявили об отсутствии в России тенденции к подорожанию кондитерских изделий.

«Массовый тренд на повышение стоимости кондитерских изделий в России отсутствует», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что, несмотря на увеличение издержек, у производителей есть возможность контролировать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов. При этом в ведомстве признали, что случаи подорожания отдельных наименований возможны.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка: Mondelez, «Хлебпром», «Славянка», «Объединенные кондитеры» и Ferrero.

Например, Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6%. «Объединенные кондитеры» также уведомили о повышении закупочных цен до 18%.

Источник в одной из торговых сетей сказал «Известиям», что кондитеры объяснили пересмотр цен ростом себестоимости продукции. Резко подорожало сырье: за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%, уточнил собеседник.

Ранее, 12 января, розничные торговые сети «Магнит» и «Дикси» (АО «Тандер»), «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на продукты первой необходимости не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%.

11 января в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Их рост связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек.