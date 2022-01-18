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Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года

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Цена нефти марки Brent превысила 87$ за баррель на лондонской бирже ICE впервые с октября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов за 18 января.

По состоянию на 6.30 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent достигала 87,31$ за баррель, а ранее превышала 87,4$.

Ранее, 12 января, цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября 2021 года.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году.

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