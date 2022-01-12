Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $85,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:51 мск 12 января.

К 20:14 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $85,03 за баррель (+1,56%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI растет на 2,11%, до $82,93 за баррель.

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель 10 ноября 2021 года.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году.