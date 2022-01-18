На Москву обрушился сильный снегопад. Пик непогоды придется с 6:00 до 9:00 вторника, передает телеканал «Известия».

Днем в Москве выпадет от 8 до 13 мм осадков, то есть треть месячной нормы. Видимость может ухудшиться до 1 км и менее. На дорогах заносы, возможно появление гололедицы. В некоторых районах порывы ветра достигают 10–15 м/с. Синоптики прогнозируют, что к вечеру осадки прекратятся. Из-за северного ветра начнется усиление морозов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.