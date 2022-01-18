У России еще есть время подготовиться к приходу штамма «Омикрон». В Роспотребнадзоре призвали успеть сделать прививку, передает телеканал «Известия».

«Учитывая масштабы нашей страны, огромные территории, начиная с крупных мегаполисов, прежде всего двух столиц: Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, инфекция постепенно достигает наших дальневосточных границ. Поэтому будет некая отсроченность в распространении эпидпроцесса, но так или иначе, так как это воздушно-капельная инфекция, к неиммунным, к наивным вирус придет. Поэтому один призыв: вакцинируемся, пока есть время», — отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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