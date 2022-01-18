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Пьяный водитель без прав протащил за машиной полицейского в Находке

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В городе Находка Приморского края водитель с признаками опьянения и без прав на вождение в воскресенье, 16 января, протащил сотрудника ДПС несколько метров за автомобилем, а после врезался в стену. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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Отмечается, что правоохранители заметили на дороге Nissan, водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора, и остановили автомобиль, после чего один из сотрудников ДПС подошел к нарушителю для выяснения обстоятельств, а в этот момент молодой человек за рулем внезапно нажал на педаль газа и провез за автомобилем полицейского.

В МВД уточнили, что автомобилист на скорости влетел в стену здания, таким образом нанесся увечья сотруднику при исполнении. После хотел продолжить движение, но был снова остановлен.

«Сотрудники полиции задержали правонарушителя. 20-летний местный житель вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, при задержании оказал сопротивление полицейским. В соответствии с законом «О полиции» в отношении нарушителя полицейские применили физическую силу и спецсредства — наручники», — добавили в МВД по Приморскому краю.

Кроме того, в полиции отметили, что задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования, также было установлено, что он не обучался на получение права управления автомобилем.

В отношении нарушителя, сообщили в пресс-службе регионального МВД, составлены административные материалы за невыполнение требования полицейского об остановке машины; движение по обочинам или пересечение транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней; проезд на запрещающий сигнал светофора; уклонение от административного наказания; отказ от медицинского освидетельствования; управление автомобилем без обязательного страхования и неповиновение требованию сотрудника полиции.

В настоящее время городским судом вынесено решение об аресте молодого человека на 15 суток, он находится в спецприемнике.

Кроме того, в следственный отдел по Находке СУ регионального СК переданы материалы по факту насилия в отношении представителя власти.

В декабре в СК России сообщили о поручении председателя федерального ведомства Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении водителя, ударившего сотрудника ДПС в Кирове.

Отмечалось, что правоохранитель остановил автомобиль под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения для проверки документов.

По информации журналистов, мужчина отказался выйти из машины, сопротивлялся, нецензурно выражался в адрес полицейских и одного из них ударил по руке.

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