Бастрыкин поручил возбудить дело на ударившего сотрудника ДПС водителя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Кировской области Андрею Виноградову возбудить уголовное дело в отношении водителя, ударившего сотрудника ДПС. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник, 13 декабря.

«В эфире федерального канала сообщалось о том, что остановленный в городе Кирове для проверки документов водитель с признаками алкогольного опьянения оказал сопротивление сотрудникам полиции», — отметили в Следственном комитете.

Статья, по которой будет возбуждено уголовное производства, не называется.

Как отмечали журналисты, мужчина отказался выйти из машины, сопротивлялся, нецензурно выражался в адрес полицейских и одного из них ударил по руке.

В начале декабря водитель автомобиля «Жигули» в дагестанском Дербенте прокатил сотрудника ДПС на капоте и скрылся. После погони полицейские обнаружили брошенный нарушителем автомобиль.

Личность мужчины установлена: водителем тонированных «Жигулей» оказался 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы. Ему грозит уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя органа власти»). На момент происшествия он был трезв, уточнили в полиции.