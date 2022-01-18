Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации
Мир
Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности
Наука
Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей
Мир
Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов
Общество
Почти 40% учителей в РФ не используют современные онлайн-инструменты
Мир
Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
Общество
Вирусолог назвал главную загадку COVID-19
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала января 23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам в большую сторону, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» (есть у «Известий»). Так, жилищные кредиты в ряде крупнейших организаций подорожали на 1 п.п., потребзаймы — на 0,3-3 п.п. Повышение зафиксировано у ВТБ, Альфа-Банка, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС-Банка и других.

Без крыши дома: в России выросло число афер с жильем и ипотекой
На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников

Так, в ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома увеличились на 1 п.п. На аналогичный показатель скорректировали ставки на ипотечные продукты в «Росбанке». Среди крупных организаций условия по жилищным программам также пересмотрели в МТС-банке (+0,8-1,1 п.п.), Альфа-Банке (0,2-0,75 п.п.), РСХБ (+0,7 п.п.), «Санкт-Петербурге» (+0,6 п.п), Почта Банке (+0,5 п.п), Ак Барсе и УБРиР (+0,4 п.п.).

Стоимость потребительских кредитов выросла более чем в 10 банках в диапазоне от 0,3 до 3 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в «Открытии», где займы наличными подорожали на 3 п.п. А размер максимальной ставки по кредитным продуктам в организации равен 21,9% годовых, следует из данных сайта «Сравни.ру» по состоянию на 17 января. В Сбере максимальная ставка на займы на любые цели и программы рефинансирования увеличились на 0,3-2,3 п.п. Изменение тарифов на кредиты в коридоре от 0,2 п.п. до 1,2 п.п. отмечено в МТС-Банке, Ак Барс Банке, ПСБ, Абсолют Банке и ряде других, сказано в мониторинге.

В крупных банках «Известиям» подтвердили корректировки.

В ближайшие полгода средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11%, допускают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Берут на вырост: где сильнее всего подорожали кредиты

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022