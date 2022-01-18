С начала января 23 банка пересмотрели ставки по ипотечным и потребительским продуктам в большую сторону, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру» (есть у «Известий»). Так, жилищные кредиты в ряде крупнейших организаций подорожали на 1 п.п., потребзаймы — на 0,3-3 п.п. Повышение зафиксировано у ВТБ, Альфа-Банка, «Открытия», Росбанка, ПСБ, МТС-Банка и других.

Так, в ВТБ проценты по ссудам на покупку квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также на строительство дома увеличились на 1 п.п. На аналогичный показатель скорректировали ставки на ипотечные продукты в «Росбанке». Среди крупных организаций условия по жилищным программам также пересмотрели в МТС-банке (+0,8-1,1 п.п.), Альфа-Банке (0,2-0,75 п.п.), РСХБ (+0,7 п.п.), «Санкт-Петербурге» (+0,6 п.п), Почта Банке (+0,5 п.п), Ак Барсе и УБРиР (+0,4 п.п.).

Стоимость потребительских кредитов выросла более чем в 10 банках в диапазоне от 0,3 до 3 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в «Открытии», где займы наличными подорожали на 3 п.п. А размер максимальной ставки по кредитным продуктам в организации равен 21,9% годовых, следует из данных сайта «Сравни.ру» по состоянию на 17 января. В Сбере максимальная ставка на займы на любые цели и программы рефинансирования увеличились на 0,3-2,3 п.п. Изменение тарифов на кредиты в коридоре от 0,2 п.п. до 1,2 п.п. отмечено в МТС-Банке, Ак Барс Банке, ПСБ, Абсолют Банке и ряде других, сказано в мониторинге.

В крупных банках «Известиям» подтвердили корректировки.

В ближайшие полгода средняя ставка на потребительские ссуды может вырасти до 17%, на ипотеку ― до 11%, допускают эксперты.

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