Эпидемиолог назвал сроки распространения «Омикрона» по регионам России

Новый штамм коронавируса «Омикрон» дойдет до большинства регионов России быстрее, чем когда-то «Дельта». Этот процесс займет от двух недель. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из двадцати стран привезли «Омикрон». Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде. Сейчас ввоз из-за границы — уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции. Есть случай в Ростове-на-Дону, где ребенок и мама, которые никуда не выезжали, заболели одномоментно. То есть воздушно-капельная передача инфекции говорит сама за себя», — отметил эксперт.

В настоящее время постепенное вытеснение «Дельты» «Омикроном» идет в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, рассказал Александр Горелов.

«По мере приближения к Дальнему Востоку, все еще циркулирует «Дельта», потому что до этих регионов она дошла с опозданием. В европейской части одна ситуация, за Уралом — несколько иная. Самое главное, что мониторинг проводится постоянно. У нас есть опорные точки в каждом субъекте РФ, и 24 института Роспотребнадзора контролируют каждый из них», — заявил эксперт.

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«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»