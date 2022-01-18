Секретарь СНБО заявил о потребности Украины в большем количестве оружия

Украине нужно больше оружия от партнеров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН.

«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем, это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — цитирует ТСН Данилова во вторник, 18 января.

По его словам, «в случае агрессии РФ» на Украине 5 млн человек будут готовы взяться за оружие. При этом он отметил, что «России нужно не менее 1,5 млн военных, чтобы держать территорию Украины под контролем».

Ранее в декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.