Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации
Мир
Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности
Наука
Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей
Мир
Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов
Общество
Почти 40% учителей в РФ не используют современные онлайн-инструменты
Мир
Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
Общество
Вирусолог назвал главную загадку COVID-19
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины

Секретарь СНБО заявил о потребности Украины в большем количестве оружия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине нужно больше оружия от партнеров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем, это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — цитирует ТСН Данилова во вторник, 18 января.

По его словам, «в случае агрессии РФ» на Украине 5 млн человек будут готовы взяться за оружие. При этом он отметил, что «России нужно не менее 1,5 млн военных, чтобы держать территорию Украины под контролем».

Ранее в декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022