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В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка

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В России стартовал новый этап продажи туров по программе туристического кешбэка. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле можно будет с 18 января, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В программе, напомню, участвуют все регионы России без ограничений. Для туристов подготовлено более 2 млн разнообразных и интересных предложений. И это, кстати говоря, на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами», — отметила Догузова.

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Еще одна возможность для отдыха — культурно-познавательные поездки по всей стране, сказала глава ведомства.

Кроме того, туристы могут сэкономить, выбрав более дешевые варианты проживания, а с кешбэком получается двойная выгода.

«Особый вид отдыха, который сейчас набирает популярность, — это круизы. В них можно будет отправиться с кешбэком с момента начала навигации и до конца мая», — сообщила Догузова.

Новый этап продаж туров с кешбэком начался в полночь по московскому времени 18 января и продлится до 23:59 мск 12 апреля. Отправиться в путешествие можно по 30 апреля включительно.

Основные условия программы остались прежними: россияне могут оплатить тур онлайн, используя карту «Мир», после чего на карту вернется кешбэк — 20% от стоимости проживания или тура.

Максимальная сумма кешбэка — 20 тыс. рублей. Количество туров на одного человека не ограничено.

Выбрать подходящий тур можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров программы. Необходимо убедиться, что тур участвует в программе, в нее включены туры и проживание в отелях от двух ночей и более.

Предыдущий этап программы был завершен досрочно 9 сентября в связи с высоким спросом.

Согласно данным Ростуризма, за прошлый год более 1,6 млн россиян приобрели проживание в гостиницах и турах по данной программе более чем на 34 млрд рублей. Общий размер кешбэка составил порядка 6,7 млрд рублей.

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