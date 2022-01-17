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Названа причина схода вагона с рудой на перегоне в Оренбуржье

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР назвало причину схода вагона с фосфатами на перегоне Платоновка–Новосергиевская в Оренбургской области. Инцидент произошел 16 января в 7:43.

Это могло произойти из-за боковой рамы тележки колесной пары. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В результате случившегося пострадавших нет. Движение осуществляется по четному пути. К месту аварии был направлен восстановительный поезд, сообщает 56orb.ru.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов с рельсов, который произошел в ноябре 2021 года на железнодорожной станции Оренбург. При движении грузового поезда сошли с рельсов три вагона с рудой, два из них опрокинулись. Были повреждены две стрелки, две световые и одна маневровая мачты, участок путей.

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