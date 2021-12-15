Возбуждено дело после схода вагонов с рельсов в Оренбурге

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов с рельсов, который произошел в ноябре на железнодорожной станции Оренбург. Сотрудники регионального управления СК опрашивают очевидцев.

При движении грузового поезда № 9559 сошли с рельсов три вагона с рудой, два из них опрокинулись. Были повреждены две стрелки, две световые и одна маневровая мачты, участок путей, передает 56orb.ru. Представления об устранении нарушений будут направлены в адрес руководства Южно-Уральской железной дороги и ведомств, ответственных за техническое состояние путей сообщения.

Как сообщалось 9 декабря, локомотив грузового поезда с семью вагонами сошел с рельсов на участке Киров–Котласский–Чухломинский Горьковской железной дороги. Поезд перевозил железобетонные блоки. Из-за аварии вынуждены были изменить графики движения несколько поездов, в том числе поезд № 131 Ижевск–Санкт-Петербург. Повреждены две опоры ЛЭП.