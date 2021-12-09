Сошедший с рельсов локомотив задержал поезд Ижевск–Петербург

Локомотив грузового поезда с семью вагонами сошел с рельсов на участке Киров–Котласский–Чухломинский Горьковской железной дороги. Поезд перевозил железобетонные блоки.

Из-за аварии вынуждены были изменить графики движения несколько поездов, в том числе поезд №131 Ижевск – Санкт-Петербург. Его задержали на полчаса.

На участке Киров–Лянгасово было приостановлено движение электричек. Повреждены две опоры ЛЭП.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Угрозы экологии нет, пишет udm-info.ru.

В конце ноября сообщалось, что в Продольном проезде в Москве трамвай столкнулся с легковым автомобилем. В результате пострадали два человека. По данным дептранса, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу трамваю, что привело к столкновению.