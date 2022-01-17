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Kia представила новый кроссовер Niro

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Корейская компания Kia представила новое поколение компактного кроссовера Niro.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 17 января, автомобиль построен на полностью новой платформе и отличается просторным салоном и вместительным багажным отделением. Длина модели составляет 4420 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1545 мм, а колесная база — 2720 мм. Полезный объем багажника достигает 451 л.

Для нового Niro предлагается выбор между гибридной силовой установкой (HEV), гибридной силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV) и полностью электрической силовой установкой на аккумуляторной батарее (BEV).

Двигатель 1,6 л. будет устанавливаться на гибридную версию кроссовера. Расход топлива такого автомобиля составляет всего 4,8 л/100 км. Продажи версии Niro HEV в Корее начнутся в январе 2022 года. Версии PHEV и BEV появятся в продаже позднее.

Для нового Niro предусмотрен полный комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise, в который впервые вошел интеллектуальный ассистент ограничения скорости ISLA (Intelligent Speed Limit Assist). Эта система использует переднюю камеру автомобиля и навигационную систему, подавая предупреждения и регулируя скорость в том случае, если машина движется с превышением установленного ограничения.

Также, встроенные внешние камеры могут записывать запоминающиеся поездки и красивые пейзажи. В дальнейшем записи можно просмотреть через информационно-развлекательную систему автомобиля или смартфон.

16 ноября сообщалось, что Kia выпустит новый семиместный кроссовер, который получил рабочее название KY. По имеющимся данным, автомобиль будет построен на базе модели Seltos, от которой новинка унаследует шасси, силовые агрегаты, переднюю часть кузова и общую дизайнерскую концепцию.

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