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Kia выпустит новый семиместный кроссовер

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Корейская компания Kia выпустит новый семиместный кроссовер, который получил рабочее название KY. Об этом 16 ноября сообщает «Авторевю».

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По данным издания, автомобиль будет построен на базе модели Seltos, от которой новинка унаследует шасси, силовые агрегаты, переднюю часть кузова и общую дизайнерскую концепцию.

Под капотом ожидаются те же моторы, что у Seltos: это бензиновый двигатель 1,5 л. (115 л.с.) и турбодизель 1,5 л. той же мощности.

Старт продаж запланирован на первый квартал 2022 года.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).

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