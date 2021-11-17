Корейская компания Kia выпустит новый семиместный кроссовер, который получил рабочее название KY. Об этом 16 ноября сообщает «Авторевю».

По данным издания, автомобиль будет построен на базе модели Seltos, от которой новинка унаследует шасси, силовые агрегаты, переднюю часть кузова и общую дизайнерскую концепцию.

Под капотом ожидаются те же моторы, что у Seltos: это бензиновый двигатель 1,5 л. (115 л.с.) и турбодизель 1,5 л. той же мощности.

Старт продаж запланирован на первый квартал 2022 года.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).