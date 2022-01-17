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В сериале по «Гарри Поттеру» сыграют небинарные актеры

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Создатели будущего сериала по вселенной «Гарри Поттера» ищут на роли Лили Поттер и Питера Петтигрю «небинарных, гендерно-неконформных» актеров. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Так, роль матери главного героя, Лили Эванс, может сыграть «гендерно-неконформная, небинарная, транс-женщина», а Питера Петтигрю — «гендерно-неконформный, небинарный транс-мужчина», отмечает телеканал «360».

По данным издания, на роль отца Гарри — Джеймса Поттера — продюсеры намерены пригласить актера «азиатского, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, ближневосточного, индийского или тихоокеанского происхождения». На роль лучшего друга Джеймса Поттера — Сириуса Блэка, чей образ на экране в оригинале воплотил Гэри Олдман, — ищут не светлокожего актера.

Как отметила автор проекта Меган МакКелли, таким образом создатели стремятся передать разнообразие фанбазы в их любимых героях, представляя людей с другим цветом кожи, вероисповеданием, а также гомосексуальные сюжетные линии.

Пока не известно, как к таким формулировкам в кастинг-листе отнесется сама Джоанн Роулинг, написавшая серию книг о мальчике-волшебнике, пишет Life.Ru. Также неизвестно, дала ли она разрешение на съемки.

8 июня 2020 года Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон. Перед этим писательница высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

Как пишет сайт kp.ru, фраза вызвала шквал негодования. Не только поклонники, но и актеры поттерианы отвернулись от писательницы, ее обвинили в нанесении тяжелой психологической травмы бывшим мужчинам-трансгендерам.

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы, ей также пытались подбросить самодельную взрывчатку в почтовый ящик.

О том, что компания HBO Max намерена выпустить сериал по мотивам франшизы «Гарри Поттер», стало известно в январе 2021 года. О дате релиза и деталях проекта пока не сообщается, пишет «Газета.Ru».

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