Вторичка в России подорожала почти на 19% за год

Цены на вторичном рынке жилья в крупных российских городах за год увеличились в среднем на 19%. Об этом говорится в сообщении компании «Мир квартир», которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 17 января.

Так, средняя по всем городам цена квадратного метра по итогам минувшего года выросла на 19,4%, до 82 701 рублей, а средняя цена предложения на вторичке — на 14,7%, до 4,59 млн рублей.

По данным компании, госсубсидирование ипотеки и подорожание строительных материалов и работ разогнали цены на новостройки, а вторичка всегда подтягивается за ними.

Так, вторичная недвижимость выросла в цене во всех 70 городах России, исследованных аналитиками портала.

Наибольшой прирост цены «квадрата» показали квартиры в Сочи — на 82,2% и Краснодаре — на 63,6%. Эксперты портала напомнили, что в этих городах был установлен мораторий на новое строительство и цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос перешел на вторичку.

В других городах из первой десятки рейтинга прирост стоимости произошел с большим отрывом от лидеров. В Подмосковье цена «квадрата» выросла на 42%, в Севастополе — на 40,7%, в Калининграде — на 38,9%, в Ленобласти — на 37,2%, в Курске — на 36,9%, в Улан-Удэ — на 36,3%, в Иваново — на 35,3%, в Чите — на 34,6%.

Меньше всего подорожало жилье в Архангельске — на 7,4% и Нижнем Тагиле — на 9,9%.

Москва попала в середину рейтинга с показателем в 18,7%, стоимость «квадрата» здесь увеличилась до 296 106 рублей. В Санкт-Петербурге — на 25,8%, до 173 649 рублей. Средняя цена лота в столице составила 17,37 млн рублей, увеличившись на 20,4%, в Санкт–Петербурге — 10,4 млн, увеличившись на 13,2%.

Как рассказали «Известиям» 10 января в федеральной компании «Этажи», с учетом роста цен и ставок средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье для россиян увеличился за октябрь–декабрь 2021 года на 18,6%, в том числе из-за роста ипотечных ставок с 8,7% в октябре до 9,9% в январе 2022 года.