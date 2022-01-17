Заслуженного тренера России Татьяну Тарасову выписали из больницы. Она покинула клинику, куда была госпитализирована, и теперь продолжает лечение дома.

«Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь», — рассказала Тарасова «РИА Новости».

Состояние здоровья Татьяны Тарасовой ухудшилось в ноябре 2021 года, когда у нее начались сильные головные боли. Из-за своего состояния она отменила поездку на Гран-при России в Сочи, где должна была работать комментатором, уточняет «Спорт-Экспресс». 14 декабря ее госпитализировали из-за высокого давления, пишет RT. 22 декабря ее выписали.

7 января стало известно, что тренеру вызывали бригаду скорой помощи, после того как она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, однако госпитализировать не стали. 8 января 74-летняя Тарасова сообщила, что чувствует себя нормально, однако 11 января ее снова госпитализировали.

Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса и советский и российский тренер. Ее ученики взяли 41 золотую медаль на мировых и европейских соревнованиях к 2004 году, отмечает телеканал «360».