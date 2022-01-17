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Дебошир принес извинения за скандал в московском автобусе

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Мужчина, устроивший скандал в автобусе в Москве и оскорблявший пассажиров, 17 января принес извинения за произошедшее.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях, о чем я искренне сожалею», — заявил задержанный.

Днем ранее в социальных сетях распространилось видео, где мужчина вступил в конфликт с пассажирами автобуса и негативно высказывался в их адрес.

Также 16 января Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту инцидента. Отмечалось, что в действиях молодого человека «усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенного с угрозой применения насилия».

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов заявил, что мужчина, устроивший скандал, должен быть наказан. По его мнению, отвечать также должны его родственники и родители. Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал отказ водителя высадить мужчину в неположенном месте.

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