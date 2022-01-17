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Ростелеком решил протестировать 5G в метро

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«Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) две заявки на выделение частот для тестирования 5G в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Это следует из материалов ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия». Эксперименты оператор намерен проводить как на наземных станциях, так и под землей (в Москве для этого выбрана кольцевая линия метро). «Ростелеком» просит выделить ему диапазон частот 3,3-3,4 ГГц и 3,8-4,1 ГГц (для наземных объектов), а также 3,4-3,8 ГГц (для подземных станций).

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«С точки зрения операторов, диапазон, который обобщенно можно охарактеризовать как 3,6 ГГц, оптимален для развертывания 5G. В крупных городах он дает оптимальное соотношение покрытия сетей и их емкости. При этом сети, работающие в этом диапазоне, строить дешевле, нежели в других рассматриваемых в РФ диапазонах», — объяснил руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.

Правда, использовать такие частоты в РФ для 5G проблематично — в первую очередь, потому что диапазон плотно занят средствами спутниковой связи различного назначения. Дискуссию о частичном допуске 5G к этим частотам операторы и чиновники ведут уже несколько лет, но договориться пока не получается. Обращение «Ростелекома» в ГКРЧ свидетельствует, что вопрос об использовании 3,6 ГГц операторами 5G не закрыт, и его решение рано или поздно может сдвинуться с мертвой точки, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сети подземелья: 5G хотят протестировать в метро»

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