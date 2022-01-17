ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы

Страны Евросоюза (ЕС) проведут в первой половине 2022 года три крупных совещания по проблемам внешней политики. Об этом сообщили в МИД Франции в воскресенье, 16 января.

Пресс-релиз опубликован по результатам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств 27 стран, которая проходила 13–14 января во французском городе Брест.

Так, 17–18 февраля лидеры стран ЕС проведут саммит, посвященный отношениям с Африкой. Его организуют совместно с Африканским союзом.

22 февраля главы МИД проведут совещание, на котором обсудят роль ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, где сообщество собирается усилить свое присутствие.

24–25 марта также пройдет саммит по выработке «Стратегического компаса».

«В этой белой книге по проблемам европейской обороны Евросоюз проанализирует глобальные перемены в мировой политике и угрозы, с которыми сталкивается ЕС. Она также будет содержать европейские ориентиры в сфере обороны и безопасности на период до 2030 года», — говорится в заявлении.

15 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили по телефону диалог с Россией, ситуацию вокруг Украины и подтвердили свое намерение координироваться по вопросам диалога с Москвой.