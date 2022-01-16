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Актер Трубинер назвал шоком смерть коллеги Рудакова

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Российский актер Павел Трубинер 16 января прокомментировал новость о смерти коллеги Ивана Рудакова.

«Сделали вместе работ достаточно много и очень интересно работали. Работаем с его мамой Еленой Николаевной. Поэтому, это, конечно, такая тяжелая штука, которая сегодня произошла», — сказал он в беседе с «Известиями».

Трубинер отметил, что у него с покойным были дружеские, партнерские отношения, на площадки коллеги «друг друга чувствовали».

«Всё очень быстро, и он достаточно здоровый молодой парень. Ну такой шок, конечно. Замечательный актер, сколько бы он мог еще сделать. У нас с ним были дружеские отношения, мы с ним очень хорошо по-партнерски работали, хорошо друг друга чувствовали. Вместе у нас достаточное количество работ и ролей совместных. Их бы еще больше было, но, к сожалению, вот такое вот произошло», — сказал собеседник издания.

О смерти Ивана Рудакова 16 января сообщили его родители.

Днем ранее отец и мать актера рассказали, что он попал в реанимацию. По их словам, он находился в 57-й больнице Москвы (ГКБ им. Д.Д. Плетнева) в крайне тяжелом состоянии: на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и легкими. Всё это последствия перенесенного летом коронавируса, отмечали родители.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После окончания школы поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. В 2005 году началась его карьера в кино: он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Фильмография Рудакова насчитывает 44 фильма. Среди известных картин — «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви», «Ланцет», а также телесериал «Кухня». По данным из открытых источников, на 2022 год был запланирован выпуск еще пяти фильмов с его участием, они находятся на стадии производства.

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