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Специалисты назвали продукт для сжигания опасного для здоровья жира на животе

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Опасный висцеральный жир в районе живота может помочь сжечь клубника. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist.

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Отмечается, что эта ягода богата клетчаткой, которая, в свою очередь, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.

«На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4% за тот же период времени», — заявили ученые.

Кроме того, клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.

В октябре эксперты перечислили продукты, способствующие сжиганию жира на животе и улучшению работы кишечника. По их словам, сжечь жир помогут фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржа, цветная капуста, семена тыквы, яйца и авокадо.

Перечисленные продукты содержат большое количество белка, калия, пребиотиков и цинка. Эти вещества не только способствуют быстрому насыщению, но и повышают иммунные свойства организма.

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