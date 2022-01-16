Портал «Госуслуги» разослал предупреждение о случаях мошенничества

Портал «Госуслуги» в воскресенье, 16 января, разослал предупреждение пользователям об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами.

Россиян призвали не сообщать мошенникам код из СМС и дали советы по защите аккаунта. В предупреждении подчеркивается, что сотрудники Госуслуг никогда не запрашивают такую информацию.

Кроме того, клиентам портала порекомендовали использовать дополнительные способы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.

Накануне руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что все чаще злоумышленники пытаются заполучить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», используя для этого новую схему обмана.

Мошенники звонят по телефону, представляясь сотрудниками портала, и предлагают привязать QR-код к странице пользователя «Госуслуг». Для этого злоумышленники присылают код по SMS и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные, отметил эксперт.

В 2022 году для дополнительной защиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале «Госуслуги». Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды.

11 января в московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. С помощью голосовых роботов мошенники обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента.