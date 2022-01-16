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Мэр Нью-Йорка усилил патрулирование у религиозных центров из-за событий в Техасе

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Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование у еврейских религиозных центров. Об этом сообщил мэр города Эрик Адамс в субботу, 15 января.

Это решение принято в связи с захватом заложников в синагоге города Колливилль штата Техас.

«Сегодня вечером полиция Нью-Йорка из соображений безопасности направила вспомогательные патрули в основные еврейские районы во всем городе», — написал мэр на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что его офис внимательно следит за ситуацией с заложниками.

15 января вооруженный мужчина взял раввина и еще троих человек в заложники в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле. Он заявил, что является братом осужденной террористки Аафии Сиддики, но власти не подтвердили его личность. Он потребовал освободить сестру, которая должна отсидеть еще 86 лет за убийство американского солдата в 2010 году. Как отметил адвокат брата Аафии Сиддики Джон Флойд, его клиент находится в Хьюстоне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с захватом заложников в Колливилле и ее развитии.

Член палаты представителей Бет ван Дёйн, которая представляет штат Техас, сообщила: по ее сведениям, один из заложников был освобожден из-за проблемы со здоровьем.

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