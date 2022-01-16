Джо Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в Техасе

Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации и ее развитии вокруг захвата заложников в Колливилле (штат Техас), сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 января в своем Twitter.

«Он будет и дальше получать обновления по ситуации от команды. Старшие члены группы по национальной безопасности поддерживают связь с руководством федеральных правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Неизвестный вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в Техасе 15 января. На место прибыл спецназ и переговорщики, жители близлежащих районов эвакуированы.

В числе заложников находится и раввин. В спецоперации, помимо правоохранителей, задействованы сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США. Скорые и пожарные дежурят вблизи синагоги. О пострадавших не сообщалось.

Белый дом продолжает следить за ситуацией.