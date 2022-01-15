В Техасе неизвестный захватил заложников в синагоге

В городе Колливилль американского штата Техас неизвестный захватил заложников в синагоге. На месте происшествия работает спецназ, об этом в субботу, 15 января, сообщает полиция города.

«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — говорится в Twitter городской полиции.

Как сообщает The Dallas Morning News, вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. Информации, сколько человек находится в синагоге, пока нет.

«Переговорщики связались с этим человеком и работают над тем, чтобы прийти к безопасному решению», — отметили правоохранители.

По данным полиции города, сообщений о пострадавших не поступало.

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