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Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились быть «единым фронтом»

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили по телефону диалог с Россией, ситуацию вокруг Украины и подтвердили свое намерение выступать «единым фронтом». Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей в субботу, 15 января.

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«Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне», — говорится на сайте ведомства.

Утверждается, что Европа и Штаты и далее намерены вести интенсивные консультации по этим и другим вопросам, «представляя сильный, ясный и единый трансатлантический фронт». При этом они выразили готовность к диалогу с Россией, но «не в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров».

15 января Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора выразили готовность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса провести новые переговоры с Россией. В ходе беседы они также обсудили дальнейшие шаги после заседания Совета Россия–НАТО.

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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