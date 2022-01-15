Боррель и Блинкен обсудили по телефону РФ и договорились быть «единым фронтом»
Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудили по телефону диалог с Россией, ситуацию вокруг Украины и подтвердили свое намерение выступать «единым фронтом». Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей в субботу, 15 января.
«Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне», — говорится на сайте ведомства.
Утверждается, что Европа и Штаты и далее намерены вести интенсивные консультации по этим и другим вопросам, «представляя сильный, ясный и единый трансатлантический фронт». При этом они выразили готовность к диалогу с Россией, но «не в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров».
15 января Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора выразили готовность Соединенных Штатов и Североатлантического альянса провести новые переговоры с Россией. В ходе беседы они также обсудили дальнейшие шаги после заседания Совета Россия–НАТО.
На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.