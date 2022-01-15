Количество случаев мошенничества в Подмосковье выросло на 12,4%

В Московской области по итогам прошлого года на 12,4% увеличилось число мошеннических операций, сообщили в ГУРБ региона. При этом снизилось число краж из квартир, угонов авто, случаев незаконного оборота наркотических средств. По словам руководителя ведомства Романа Каратаева, специалисты постоянно изучают новые виды мошеннических действий, чтобы предупредить жителей об опасности.

«Самым эффективным способом не стать жертвой мошеннических действий по телефону является прекращение разговора в самом начале беседы с предполагаемым преступником», — отметил Каратаев.

Он отметил, что в случае необходимости консультации с работником банка лучше самому позвонить по официальному номеру организации, передает портал «Подмосковье сегодня».

В московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков. Согласно данным правоохранителей, мошенники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков, входят к ним в доверие, а затем выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке своих жертв. Человеку поступает звонок от банковского робота-помощника, запрограммированного злоумышленниками, который сообщает о том, что в его личном кабинете замечены подозрительные действия.