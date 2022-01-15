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В РПЦ призвали с максимальной осторожностью подходить к крещенским купаниям

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Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 15 января призвал верующих с «максимальной осторожностью» подходить к традиционным крещенским купаниям в этом году.

Как подготовиться к крещенскому купанию
На что важно обратить внимание при подготовке к окунанию в прорубь и как убедиться, что это безопасно

Он отметил, что любые массовые мероприятия нежелательны из-за сложной эпидобстановки.

«Когда меня спрашивают сейчас, надо ли и стоит ли погружаться, я призываю к максимальной осторожности. <...> Любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Если их можно избежать, лучше избежать», — заявил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он напомнил о возможной волне обострения заболевания COVID-19 и призвал верующих сделать прививку.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие, по традиции, окунаются в прорубь.

11 января стало известно, что в Оренбурге решили не обустраивать купели на Крещение в 2022 году. Такая же ситуация была и годом ранее.

Причина отказа от массовых купаний — сложная эпидемиологическая ситуация. Несмотря на то что заболевших коронавирусом стало меньше, в регионе много больных гриппом и ОРВИ.

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