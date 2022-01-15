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Путин поручил представить предложения по маршруту до Баренцева моря

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом в субботу, 15 января, сообщается на сайте Кремля.

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Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 10 мая.

Также глава государства дал ряд других поручений по развитию транспорта в стране.

23 декабря Путин заявил, что запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами.

Президент отметил, что экономику проекта следует просчитать с учетом международного опыта. Путин призвал экспертов проанализировать мировой опыт использования ВСМ в других странах, например в Китае, где существует много подобных систем железнодорожной связи.

Маршрут Москва – Санкт-Петербург считается одним из самых высокодоходных для российских авиакомпаний. В апреле 2019 года Путин поддержал идею проектирования ВСМ между двумя городами. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей.

В сентябре 2020 года сообщалось, что строительство магистрали планируется начать в 2021 году. В марте «Известия» сообщали, что процесс подготовки к строительству ВСМ находится в активной фазе.

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