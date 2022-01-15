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Профессор по цифровой безопасности дал советы по защите гаджетов

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Избежать внимания телефонных мошенников поможет бдительность и внимание к своей персональной информации, уверен профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

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«Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными. Например, в супермаркетах, когда оформляет «скидочные» карты. В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе», — рассказал он 15 января в беседе с радио Sputnik.

Вехов добавил, что повысить безопасность в браузере поможет привычка стирать пароль при выходе из личного кабинета, а при входе не ставить галочку «запомнить», не сохранять ни логин, ни пароль.

«Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников. А еще не предоставлять свои персональные данные даже в закрытых группах соцсетей», — порекомендовал специалист по цифровой безопасности.

Он напомнил о необходимости внимательно изучать договоры к банковским и сим-картам, так как в этих документах должно быть указано, какие действия с ними совершать нельзя.

С советами эксперта по цифровой безопасности согласен прокурор Московской области Сергей Забатурин. Люди должны проявлять бдительность и не бояться задавать неудобные вопросы в разговоре с потенциальными телефонными мошенниками, уверен он. Злоумышленники часто представляются работниками службы безопасности банков или называются сотрудниками правоохранительных органов — дотошные вопросы в этом случае уместны и могут оградить от денежных потерь.

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