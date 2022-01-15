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В Москве у писателя Юрия Пахомова украли миллион рублей

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Из московской квартиры известного писателя Юрия Пахомова в пятницу, 14 января, украли 1 млн рублей.

Беспощадный кризис: за год у безработных москвичей украли всего 154 млн рублей
В прошлом году эта сумма составила 227 млн рублей, а в доковидном 2019-м — 265 млн

По информации «Известий», перед кражей ему якобы позвонили из Пенсионного фонда и сообщили, что писателю надо подписать компенсации. Вскоре после звонка к Пахомову пришла девушка, которая, сославшись на то, что забыла печать, украла из-под подушки писателя 1 млн рублей.

Полицейская собака не смогла взять след злоумышленницы. Кроме того, не удалось засечь ее и по камерам видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников.

Возбуждено уголовное дело.

Юрий Пахомов — советский и российский писатель. Он является лауреатом международных и всероссийских литературных премий. Автор таких произведений, как «Введенский канал», «После шторма», «Отец и дочь» и другие.

В ноябре 2021 года в Москве было совершено нападение на актера Николая Мариморовича. 32-летнего мужчину обстреляли и ограбили. Инцидент произошел на Ясеневой улице. Актер получил огнестрельное ранение поясничной области, а также ушибленные раны головы.

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