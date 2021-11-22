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В Москве актера ранили из огнестрельного оружия и ограбили

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В Москве было совершено нападение на актера Николая Мариморовича. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что 32-летнего мужчину обстреляли из оружия и ограбили. Инцидент произошел на Ясеневой улице минувшей ночью.

По информации телеканала, актер получил огнестрельное ранение поясничной области, а также ушибленные раны головы.

Другие подробности случившегося выясняются.

15 ноября стало известно, что сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его супругу обстреляли из газового пистолета в Москве.

Как написал Якомульский в Instagram, он заступился за жену, после чего неизвестный обстрелял его из газового пистолета. В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что инцидент произошел на улице Пресненский Вал. По этому факту проводится проверка.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что супруга Якомульского обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сам музыкант 15 ноября отметил, что супруги чувствуют себя терпимо.

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