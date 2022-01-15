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Прокуратура проверит данные о проживании мужчины в аэропорту Магадана

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Прокуратура Чукотского автономного округа (ЧАО) проверит информацию о том, что в аэропорту Магадана несколько дней живет повар из Хабаровска, которому работодатель не оплатил проезд от места работы, сообщили в ведомстве 15 января.

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«Организована проверка по публикации в средствах массовой информации по факту проживания жителя г. Хабаровска в аэропорту г. Магадана в связи возможными нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя», — уточнили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее прокуратура приняла обращение повара Виталия Библеева о том, что компания «Арктик Кейтеринг сервис», которая наняла его работать вахтовым методом на месторождении «Двойное» в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора. Это обращение перенаправили в Государственную инспекцию труда в Москве по месту регистрации фирмы.

Как заявил Библеев, работодатель связался с ним и готов сегодня отправить его в Хабаровск.

«Меня нанимали на должность су-шефа, это руководящий пост на кухне. А по факту и статусу я оказался не выше разнорабочего. Кроме того, я увидел на рабочем месте нарушение СанПина, которые фиксировал, были случаи неподчинения и пренебрежительного отношения. Мне в ответ отключали свет в цеху, создавали сложности на работе. В итоге я работал с 27 декабря, а 30 декабря написал заявление на увольнение. Затем 12 дней меня не отправляли домой, дважды снимали с рейсов и лишь 12 января привезли в Магадан и здесь бросили», — рассказал свою историю повар из Хабаровска порталу «Весьма».

После этого обстоятельствами сотрудничества Библеева заинтересовались в прокуратуре. Ведомство намерено проверить также факт нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны «Арктик Кейтеринг сервис» и снятия мужчины с рейсов в г. Певеке. Соответствующие запросы направлены в Управление Роспотребнадзора по ЧАО и транспортному прокурору Магадана.

В ноябре прошлого года 600 человек застряли в аэропорту Новосибирска. Причиной стала задержка рейса авиакомпании «Россия» FV 5893 в египетский Шарм-эль-Шейх более чем на 12 часов. По словам туристов, в авиакомпании не информировали их о причинах задержки вылета, обеспечили достойные условия ожидания самолета.

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