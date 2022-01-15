Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 января

Облачная погода с осадками ожидает жителей Москвы в субботу, 15 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура днем составит от –3 до –1 градуса, ночью — от –6 до –4. В Подмосковье температура днем будет варьироваться от –5 до 0, а ночью — от 8 до 3 градусов ниже нуля.

Ветер — северо-западный, со скоростью 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ожидается небольшой снег, местами умеренный. Возможна метель. Также синоптики предупредили о гололедице.

Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба.

Кроме того, жителей Москвы ранее предупредили об усилении ветра до 20 м/с в ночь на субботу. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Отмечалось, что предупреждение действует с 23:30 14 января до 10:00 15 января.

14 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января, ожидается большое количество снега.