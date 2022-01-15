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Модный дом Лондона уличили в заимствовании стиля дагестанских бабушек

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Новая коллекция одежды британского бренда Burberry поразила ценителей не только изысканной моды, но и практичных вещей, в которых удобно торговать, к примеру, на рынке в Дагестане. Корреспондент «Известий» отправился туда, чтобы узнать, откуда высокая мода черпает вдохновение.

Когда российские модницы увидели новую коллекцию одного из ведущих модных домов, тут же распознали знакомый кавказский стиль. Иска о плагиате европейским дизайнерам никто предъявлять не будет, но знатоки уже заметили несколько ошибок при попытке заимствовать элементы стиля.

Российские интернет-пользователи в комментариях под постом модного бренда в Instagram раскритиковали модельеров и сравнили новую коллекцию с одеждой дагестанских бабушек. Причем комментируют образ в основном сами жители кавказских республик.

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«На наших бабушек похожа? Очень, да многие женщины у нас в Дагестане примерно так и ходят, в основном сельские», — прокомментировала наряды зарубежного бренда Земфира Магомедова.

Кавказский рыночный стиль пришелся по вкусу европейцам. Все женщины на базаре — словно с обложки модных журналов. Одни пользователи восхищаются новыми стильными образами, другие смеются. Причем все предметы одежды в общей сложности стоят почти полмиллиона рублей.

Известная на Кавказе блогер Марьям Горянка утверждает, что некоторые образы в представленной модным домом коллекции испорчены тем, что головной убор повязан непрофессионально.

«Какой дать совет лондонским стилистам? Во-первых, не портить пропорции лица, не обрезать лоб и не делать такую высокую непропорциональную голове дулю. Вариант, который я увидела на фотографии, у нас был актуален в 90-х годах», — добавила стилист Марьям Амирбекова.

Она знает более 20 способов красиво повязать платок и готова провести мастер-класс стилистам из Старого Света. По ее словам, мало просто носить платок, нужно уметь с ним обращаться.

В апреле 2021 года в сети раскритиковали наряд жены президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит, который она надела на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и его супругой. Речь идет о платье бренда Louis Vuitton стоимостью около 230 тыс. рублей. На черном платье первой леди Франции был нанесен рисунок в виде монограммы бренда оранжевого и белого цветов.

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