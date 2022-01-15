Прямой эфир
Мир
Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР
Мир
В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января
Общество
Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам
Спорт
Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию
Мир
На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве

Кафе опубликовало видео последних часов жизни убитой в Казахстане россиянки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахское кафе Discovery, в котором работала застреленная во время беспорядков в стране россиянка Мария Ким в пятницу, 14 января, опубликовала видео, на котором запечатлены последние часы жизни женщины.

26-летнюю многодетную мать застрелили у подъезда дома в ходе протестов в Жамбыльской области в городе Тараз. Ким столкнулась с участниками беспорядков, кода возвращалась с работы.

Ранее брат погибшей рассказал о трагедии. По его словам, нападение произошло в самый разгар протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбыльской области. Девушку застрелили в упор, когда она возвращалась с работы. Со слов мужчины, у Марии в этом городе живет отец. Там же она работала и училась.

Погибшая была администратором в кофейне «Дискавери», расположенной недалеко от ее дома. Когда начались беспорядки, работники заведения попросили владельца отправить за ними машину, но он отказался. В итоге девушке пришлось самой закрывать кафе. В тот момент на нее напали мародеры, которые хотели ограбить заведение. Россиянку ударили ножом семь раз, после чего выстрелили в голову. От полученных ранений она умерла на месте.

14 января сообщение о трагедии поступило в генконсульство России в Алма-Ате. Сотрудники диппредставительства связались с матерью погибшей и направили обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль. Также в правоохранительные органы Казахстана направлен запрос о тщательном расследовании преступления.

Россиянке Марии Ким было 26 лет. В 2010-м после окончания школы она переехала из города Тавды Свердловской области к отцу в Тараз. У нее остались трое детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022