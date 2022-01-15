Кафе опубликовало видео последних часов жизни убитой в Казахстане россиянки

Казахское кафе Discovery, в котором работала застреленная во время беспорядков в стране россиянка Мария Ким в пятницу, 14 января, опубликовала видео, на котором запечатлены последние часы жизни женщины.

26-летнюю многодетную мать застрелили у подъезда дома в ходе протестов в Жамбыльской области в городе Тараз. Ким столкнулась с участниками беспорядков, кода возвращалась с работы.

Ранее брат погибшей рассказал о трагедии. По его словам, нападение произошло в самый разгар протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбыльской области. Девушку застрелили в упор, когда она возвращалась с работы. Со слов мужчины, у Марии в этом городе живет отец. Там же она работала и училась.

Погибшая была администратором в кофейне «Дискавери», расположенной недалеко от ее дома. Когда начались беспорядки, работники заведения попросили владельца отправить за ними машину, но он отказался. В итоге девушке пришлось самой закрывать кафе. В тот момент на нее напали мародеры, которые хотели ограбить заведение. Россиянку ударили ножом семь раз, после чего выстрелили в голову. От полученных ранений она умерла на месте.

14 января сообщение о трагедии поступило в генконсульство России в Алма-Ате. Сотрудники диппредставительства связались с матерью погибшей и направили обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль. Также в правоохранительные органы Казахстана направлен запрос о тщательном расследовании преступления.

Россиянке Марии Ким было 26 лет. В 2010-м после окончания школы она переехала из города Тавды Свердловской области к отцу в Тараз. У нее остались трое детей.